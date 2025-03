Weekend di dolcezza a Roma: arriva Choco Italia in Piazza Cola di Rienzo

Sarà Piazza Cola Di Rienzo, a pochi passi dal Vaticano, ad accogliere la terza tappa dell’anno di Choco Italia.

In programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo, in zona Roma Prati, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane resterà aperta ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito.

Organizzata dall’Associazione Le Capitali del mondo di Roma, in collaborazione con l’Associazione Italia Eventi, la manifestazione gode del patrocinio del Municipio I di Roma, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Il progetto itinerante Choco Italia dal 2021 accende i riflettori sul cioccolato artigianale e sulla sua filiera, l’obiettivo è promuovere un’informazione corretta al consumatore finale, creando le occasioni affinché sia possibile dialogare direttamente con artigiani, produttori ed esperti del settore.

“Torniamo a Roma da anni ed è sempre magia. In una cornice così è straordinario poter riunire le eccellenze del Made in Italy e parlare di artigianalità e di qualità. Il nostro tour è un’occasione sia per i produttori che aderiscono che per i visitatori. Un viaggio goloso da vivere nel tempo di una passeggiata”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Il programma di Choco Italia a Roma Prati

Al centro di Choco Italia vive un mercatino ricco di artigiani e di produttori, aperto e fruibile tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte. È attorno ad esso che si sviluppano, ogni volta, diverse iniziative adatte a grandi e piccini con in comune la passione per il cioccolato.

La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante è attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri perugini del cioccolato, sono tre le iniziative a cui è possibile prendere parte. L’attività laboratoriale “La storia, le origini del cacao e le fasi di produzione dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato” è atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata.

“Diventa cioccolatiere per un giorno” rappresenta un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata, mentre “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, attività disponibile dalle ore 15 alle ore 20, è l’appuntamento dolcissimo dedicato ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. Una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

