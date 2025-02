L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS Sezione Territoriale di Roma, con il patrocinio di I.Ri.Fo.R. Roma e in collaborazione con La Sapienza Università di Roma, è lieta di annunciare la XXVIII Giornata Nazionale del Braille, che si terrà il 20 febbraio 2025, dalle 09:30 alle 14:00, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula II, primo piano, Piazzale Aldo Moro, Roma.

L’evento, dal titolo “UNA LINGUA PER TUTTI – L’inclusione abita nel linguaggio”, sarà un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sull’importanza del linguaggio e della comunicazione accessibile per le persone con disabilità visiva. La giornata vedrà la partecipazione di esperti del settore, accademici e rappresentanti istituzionali, che discuteranno il ruolo del Braille e di altri linguaggi inclusivi nell’abbattimento delle barriere comunicative.

Cenni storici su Louis Braille

Louis Braille (1809-1852) è stato un insegnante e inventore francese, celebre per aver sviluppato il sistema di scrittura e lettura tattile che porta il suo nome. Resosi cieco in giovane età a causa di un incidente, Braille dedicò la sua vita alla creazione di un metodo che consentisse ai non vedenti di leggere e scrivere in modo autonomo. Il sistema Braille, basato su combinazioni di punti in rilievo, ha rivoluzionato l’istruzione e la comunicazione delle persone con disabilità visiva, diventando uno strumento fondamentale per l’inclusione sociale e culturale.

Programma della giornata

Moderatore:

Giuliano Frittelli – Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Roma

09:30 – Saluti istituzionali

Prof.ssa Antonella Polimeni – Rettrice Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Arianna Punzi – Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Caterina Lombardo – Delegata della Magnifica Rettrice per le iniziative in favore di studentesse e studenti con disabilità e DSA

Claudio Cola – Presidente Regionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Nella Converti – Presidente Commissione V – Politiche Sociali e della Salute – Roma Capitale

09:45 – Intervento

Prof. Giampiero Notori – Centro Produzione e Stampa Braille Rieti – Lazio

“I disabili visivi e l’esigenza di linguaggi differenziati e fruibili per la loro reale inclusione”

10:15 – Intervento

Francesco Censon – Autore Televisivo

“Caro, dimmi. L’eterna infanzia del disabile”

10:45 – Premiazione

Premiazione delle migliori tesi di laurea e dottorato sul tema della disabilità o dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) discusse alla Sapienza nell’a.a. 2022-2023.

11:15 – Intervento

Prof.ssa Maria Luisa Franchi – Interprete LIS e Consulente scientifica del Corso di laurea in Comunicazione e interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS e LISt) Università La Sapienza

“Il linguaggio in un’altra modalità: l’interpretazione da e in LISt nel contesto universitario”

11:45 – Intervento (da remoto)

Prof. Stefano Saimeri – Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale Università di Enna Kore

“Il Braille facilitatore per una didattica inclusiva”

12:15 – Laboratorio Braille

Simonetta Pizzuti guiderà un’esperienza pratica per comprendere il valore e il funzionamento del sistema Braille.

Servizio di interpretariato LIS-Italiano-LIS disponibile.

Su richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione da I.Ri.Fo.R.

Conclusioni

Questa giornata rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del Braille e della comunicazione accessibile come strumenti fondamentali per un’inclusione autentica. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS Sezione Territoriale di Roma invita tutti coloro che sono interessati a partecipare e a contribuire alla diffusione di una cultura sempre più inclusiva e accessibile.

