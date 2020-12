Benevento-Lazio 1-1: cosi non va!

La Lazio sul campo del Benevento non è andata oltre il pareggio per 1-1. La stanchezza fisica e mentale della Champions League ha pesato come un macigno nelle ultime due gare in cui contro squadra ampiamente alla sua portata la squadra di Inzaghi ha raccolto solo 1 punto.

Ed all’orizzonte ora ci sono il Napoli ed il Milan, in due gare ravvicinate prima della sosta natalizia.

Approccio diverso

Oltre alla stanchezza la Lazio contro le piccole squadre paga una presunzione cronica che la porta a sottovalutarle.

Tanti giocatori in maglia biancoceleste si specchiano pensano che basti poco per uscire vittoriosi da campi duri come quello di Benevento.

È palese il differente approccio alla gara di questa squadra quando si confronta ad esempio con il Borussia in Champions e quando in campionato ha giocato contro la Sampdoria, oppure l’Udinese o Verona e Benevento.

Contro queste squadre sulla carta inferiori si sprecano le giocate di fino, i colpi di tacco ed i dribbling, quanto servirebbe solo concretezza e giocate semplici per avere la meglio sull’avversario.

Copione che si ripete

Il copione visto fin troppe volte si è ripetuto anche a Benevento, soprattutto nel primo tempo con i biancocelesti che potevano fare uno e più goal ed invece hanno vanificato il gran goal di Ciro Immobile con l’ennesima disattenzione difensiva che ha permesso a Schiattarella di siglare la rete dell’1-1, a pochi istanti prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa è stato difficilissimo superare il muro eretto da Filippo Inzaghi, con il Benevento che ha chiuso ogni spazio agli attaccanti biancocelesti.

Anche Simone Inzaghi ci ha messo del suo tenendo in panchina fino a dieci minuti da termine Pereira e Caicedo che in questo momento sono più in forma di altri giocatori tipo Correa che anche al Vigorito non ha combinato nulla di buono.

L’argentino si è reso pericoloso solo in occasione di un’incursione dove Letizia ha deviato in angolo un suo cross con il braccio destro. Ci poteva stare tranquillamente il rigore ma l’arbitro Pairetto ha valutato il tocco involontario.

Le pagelle di Benevento-Lazio 1-1

LAZIO

Reina 6.5 – Ha salvato il risultato in più di un’occasione, segno che qualcosa in mezzo al campo non ha funzionato a dovere.

Luiz Felipe 6 – Si è limitato al solito compitino, rimediando anche un’ammonizione. Questa volta è stato sostituito proprio a causa del giallo e non per un problema fisico.

59′ Patric 6 – Lo spagnolo ha meritato la sufficienza solo per l’impegno che ci mette, necessario per sopperire agli evidenti limiti tecnici.

Hoedt 6 – Ha avuto il compito di guidare la retroguardia biancoceleste e l’ha fatto con ordine.

Radu 5.5 – Il ricordo dell’errore contro il Verona è ancora vivo nella sua testa. Per questo al Vigorito non si è mai avventurato in retropassaggi pericolosi.

80′ Caicedo sv.

Lazzari 5 – L’esterno è uno di quei giocatori che contro i campani si è specchiato troppo. Emblematica è stata un’azione in cui si è reso pericoloso in area avversaria ma invece di servire un compagno ha voluto strafare con un dribbling di troppo, venendo recuperato dal difensore avversario.

Milinkovic 5 – Stessa cosa per Lazzari, l’unica cosa buona l’ha combinata quando ha servito l’assist per il goal di Immobile poi si è fatto notare per qualche colpo di tacco e basta. Da lui ci aspetta ben altro e soprattutto un atteggiamento diverso.

Escalante 6 – Inzaghi gli ha affidato il difficile compito di sostituire Leiva.

80′ A. Pereira 6.5 – Nei dieci minuiti che ha avuto a diposizione ha ravvivato la manovra laziale ed in qualche modo ha cercato di impensierire il portiere avversario.

Luis Alberto 5.5 – Nel primo tempo è stato uno de migliori e sui piedi in ben due occasioni ha avuto la palla del raddoppio, nella prima ha colpito il palo e nella seconda ha vanificato tutto con un dribbling di troppo. Nella ripresa è calato vistosamente.

80′ Cataldi sv.

Marusic 5 – Ha fatto veramente poco.

Correa 5 – Uno dei più irritanti in campo, ha passeggiato per il campo di Benevento.

Immobile 6.5 – Ciro è l’unico dei campioni laziali che non ha sottovalutato l’incontro e con merito ha timbrato il cartellino con un gran goal.

All. Simone Inzaghi 5.5 – Il mister ha ragione quando dice che la squadra paga gli impegni ravvicinati. Il post lockdown infatti aveva fatto emergere proprio questa lacuna nell’organico biancoceleste e poco si è fatto in sede di calciomercato per sopperire alle carenze, soprattutto in difesa. Per quanto riguarda le responsabilità de del mister c’è anche quella di inculcare un diverso attingimento mentale alla squadra quando si trova ad affrontare avversari sulla carta inferiori.

BENEVENTO

Montipò 6; Letizia 6,5, Tuia 5 (46’ Foulon 6), Glik 6, Barba 5,5; Hetemaj 6 (80’ Di Serio sv), Schiattarella 7, Ionita 6; R. Insigne 5,5 (61’ Improta 5,5), Caprari 6 (80’ Dabò sv), Lapadula 5.5 (71’ Iago Falque sv). All. Filippo Inzaghi 6.5.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino) 5

Il tabellino di Benevento-Lazio 1-1

Marcatori: 25′ Immobile (L), 45′ Schiattarella (B)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia (46′ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (80′ Dabo), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (61′ Improta), Caprari (80′ Di Serio), Lapadula (71′ Falque). A disp. Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Sau, Pastina. All. Filippo Inzaghi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (59′ Patric), Hoedt, Radu (80′ Caicedo); Lazzari, Milinkovic, Escalante (80′ A. Pereira), Luis Alberto (80′ Cataldi), Marusic; Correa, Immobile. A disp. Strakosha, Alia, Armini, Adeagbo, Anderson, Parolo, Czyz, Moro. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino). Assistenti: Costanzo – Galetto. IV uomo: Abbattista. V.A.R.: Fabbri. A.V.A.R.: Longo.

NOTE. Ammoniti: 23′ Tuia (B), 30′ Lapadula (B), 54′ Luiz Felipe (L), 93′ Patric (L). Espulso: 92′ Schiattarella (B). Recupero: 4′ st.