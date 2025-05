“Colli Aniene – fatti, curiosità e storia della Parioli del tiburtino” di Antonio Barcella alla Sala Falconi

Giovedì 22 maggio 2025 alle ore 18,30 presso la Sala Falconi di largo Nino Franchellucci, 69 a Colli Aniene si terrà la presentazione del libro “Colli Aniene – fatti, curiosità e storia della Parioli del tiburtino” di Antonio Barcella

Per maggiori info sul libro e sull’autore: https://abitarearoma.it/colli-aniene-fatti-curiosita-e-storia-della-parioli-del-tiburtino-di-antonio-barcella/

