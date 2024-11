Conoscere, per mangiare bene, la verdura. Una guida per sfruttarne i benefici

“Nel Rinascimento si diceva: “chi sa può!” Oggi sapremo qualcosa in più sulla verdura.

Mangiare verdura vuol dire conoscerla:

Le verdure coltivate sono ortaggi, le atre sono vegetali selvatici.

I fagioli o i piselli, sono legumi, contengono proteine e sono un’alternativa al secondo piatto.

La patata non è una verdura, non deve essere considerata un contorno, piuttosto un’alternativa al primo piatto, dato il suo apporto in carboidrati complessi.

La verdura è costituita per più del 75% da acqua, ed è ricca di fibra… quindi fa tanto bene:

Conferisce un elevato potere saziante .

. Favorisce la diuresi .

. Riduce l’assorbimento di zuccheri e grassi.

di zuccheri e grassi. Favorisce il transito intestinale .

. Contribuisce a prevenire molte malattie a carico dell’apparato gastrointestinale.

molte malattie a carico dell’apparato gastrointestinale. Mantiene efficienti fegato e bile.

fegato e bile. È un valido aiuto nelle diete dimagranti.

È possibile distinguere le verdure in verdure:

Da radice : ravanelli, carote, barbabietole, rape.

: ravanelli, carote, barbabietole, rape. Da foglia : lattuga, radicchio, indivia, borragine, spinaci, cavoli, bietole, ecc.

: lattuga, radicchio, indivia, borragine, spinaci, cavoli, bietole, ecc. Da fusto : sedano, finocchi, cardo, ecc..

: sedano, finocchi, cardo, ecc.. Da frutto : cetrioli, zucchine, zucche, peperoni, melanzane, pomodori, ecc..

: cetrioli, zucchine, zucche, peperoni, melanzane, pomodori, ecc.. Da fiore : carciofi, cavolfiori, broccoli, asparagi, ecc.

: carciofi, cavolfiori, broccoli, asparagi, ecc. Da bulbo: cipolle, aglio, scalogno, porri.

In base al colore poi abbiamo tante meravigliose differenze; se consumate armoniosamente si hanno solo vantaggi per la salute:

Il verde indica la presenza di clorofilla, magnesio, acido folico, carotenoidi e polifenoli che aiutano a rinforzare i vasi sanguigni, le ossa, i denti e possono migliorare la funzionalità del sistema nervoso.

indica la presenza di clorofilla, magnesio, acido folico, carotenoidi e polifenoli che aiutano a rinforzare i vasi sanguigni, le ossa, i denti e possono migliorare la funzionalità del sistema nervoso. Il bianco garantisce un apporto di quercitina, composti solforati, flavonoidi, potassio e selenio che possono regolare i livelli di colesterolo, mantenere la fluidità del sangue oltre ad avere effetti benefici sul tessuto osseo.

garantisce un apporto di quercitina, composti solforati, flavonoidi, potassio e selenio che possono regolare i livelli di colesterolo, mantenere la fluidità del sangue oltre ad avere effetti benefici sul tessuto osseo. Il rosso indica la presenza di licopene e antocianine, che favoriscono la naturale protezione delle cellule dai radicali liberi.

indica la presenza di licopene e antocianine, che favoriscono la naturale protezione delle cellule dai radicali liberi. Il viola-blu indica la presenza di antocianine, potassio e magnesio che possono combattere la fragilità capillare e prevenire l’aterosclerosi, aiutando a migliorare la memoria.

indica la presenza di antocianine, potassio e magnesio che possono combattere la fragilità capillare e prevenire l’aterosclerosi, aiutando a migliorare la memoria. Il giallo arancio è fonte di carotenoidi e flavonoidi che aiutano a proteggere la vista, possono prevenire l’invecchiamento cellulare e rafforzare la risposta immunitaria.

Per sfruttare, quindi, al meglio le potenzialità della verdura, è preferibile mangiare quella di stagione:

GENNAIO. Bietole, cipolle, finocchi, indivia, broccoletti, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, catalogna, cicoria, lattuga, porri, radicchio rosso, rape, sedano, spinaci.

FEBBRAIO. Bietole, cipolla, finocchi, indivia, broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo rosso, cicoria, lattuga romana, porri, radicchio, scarola, sedano, spinaci, verza.

MARZO. Barbabietole, peperoni, porri, rape, broccoli, broccoletti, carciofi, cavoli, cavolfiori, cipollotti, finocchi, insalate, melanzane, sedano, zucca, zucchine.

APRILE. Asparagi, sedano verde, spinaci, broccoletti, carciofi, carote, cipolline, cipollotti, coste, crescione, lattuga, ravanelli, zucchine.

MAGGIO. Asparagi, fiori di zucca, peperoni, ravanelli, bietole, catalogna, carciofi, carote, cipolle, cipollotti, crescione, fagiolini, finocchio, rucola, sedano, zucchine, lattughino, radicchio verde.

GIUGNO. Barbabietole, rucola, sedano verde, basilico, bietole, carote, cetrioli, cipolle bianche, cipollotti, peperoni, pomodori, ravanelli, zucchine, radicchio verde.

LUGLIO. Bietole, basilico, ravanelli, rucola, sedano verde, cipollotti, cetrioli, fagiolini, lattughino, melanzane, peperoni, pomodori da insalata, zucchine.

AGOSTO. Cipolle, melanzane, peperoni, pomodori, fagiolini, lattuga, timo, radicchio.

SETTEMBRE. Barbabietole, carote, cavolfiori, cavoli, bietole, cicoria, coste, erbette, pomodori, rucola, spinaci, zucca.

OTTOBRE. Barbabietole, rucola, valeriana, verza, bietole a costa, catalogna, cavolo cappuccio, funghi, radicchio rosso, zucca.

NOVEMBRE. Barbabietole, bietole, indivia belga, porri, rapa, broccoli, carciofi, cardi, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, cime di rapa, finocchi, scalogno, sedano bianco, zucca.

DICEMBRE. Bietole a costa, bietoline, sedano bianco, spinaci, broccoli, carciofi, cardi, cavolini di Bruxelles, cavolfiore, cavolo cappuccio, cicoria, finocchi, indivia, porri, radicchio, rape, scalogno, scarola.

