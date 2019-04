Country Race “Capitano Ultimo” il 2 giugno alla Tenuta della Mistica

Domenica 2 Giugno 2019, Tenuta della Mistica, si svolgerà la Country Race “Capitano Ultimo” una corsa contro la violenza, una corsa per sopravvivere. Partenza alle ore 9.30 della non competitiva di 5 km e della 2 km corsa per genitori e bambini

L’iniziativa è organizzata da Decathlon in collaborazione con l’aiuto degli Amici del Parco.

Iscrizioni Presso ogni negozio Decathlon di Roma entro il 1 giugno Costo iscrizione 5km 5,00 euro / 2km bambini Gratis – adulti 2,00 euro

Il Ricavato della Manifestazione verrà devoluto alla Casa Famiglia della Associazione Volontari Capitano Ultimo onlus

Ritiro Pacco Gara. Direttamente il 2 giugno sul campo gara

Premi: ai primi 200 iscritti pacco gara e maglia tecnica ristoro gratuito per tutti gli iscritti dimostrazione rapaci in volo e falconieri passeggiate a cavallo e sui pony.

Per maggiori info: 333.1720811 – 06.90205924 – volontari.ultimo – eleonora.bazzoni@decathlon.it