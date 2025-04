Il 18 maggio 2025 XIV edizione del Memorial Franco Favretto

In programma domenica 18 maggio 2025 allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla XIV edizione del Memorial Franco Favretto, l’evento di volley giovanile più partecipato della Capitale.

Sono attesi oltre 2.000 bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni, appartenenti a numerose società del territorio, per una giornata all’insegna del gioco, dell’amicizia e dell’inclusione.

L’evento è patrocinato da Roma Capitale e promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo con il supporto del progetto “Roma gioca sostenibile”. La manifestazione rappresenta un momento speciale di sport, memoria e cittadinanza attiva nel nome di Franco Favretto, Presidente del Comitato FIPAV di Roma dal 1997 al 2009.

Compilare il seguente modulo Google entro le ore 12:00 del 9 maggio: Modulo Iscrizione “XIV MEMORIAL FAVRETTO” 2025.

Inviare alla mail promozionale@fipavroma.it l’elenco, su carta intestata della Società a firma del Presidente, degli eventuali bambini non tesserati partecipanti per la stipula della polizza assicurativa.

Il punto accredito verrà allestito fuori lo stadio all’interno del parcheggio. NON verrà distribuita acqua in bottiglietta, i bambini riceveranno una borraccia che potranno riempire presso le apposite fontane istallate all’interno dello stadio.

Per una questione logistica verranno organizza 2 turni di gioco:

– 1° turno dalle ore 9:00 alle ore 11:00

– 2° turno dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Il giorno della manifestazione presentarsi nell’orario del turno scelto e consegnare al punto di accredito una copia del modello CAMP3 indicando il numero effettivo dei presenti e copia dell’elenco dei non tesserati precedentemente inviato all’atto dell’iscrizione.

Il punto di accredito aprirà alle ore 8:45. La manifestazione terminerà intorno alle ore 13:00.

La Commissione si riserva di limitare il numero di partecipanti in relazione al numero di campetti che sarà possibile montare.

