Il nuovo anno dell’associazione “La Primula” inizia in festa

L’Associazione La Primula come di consueto, inizia il nuovo anno di attività con l’iniziativa “Restate con noi 2025” un invito ad associarsi, a collaborare con azioni di volontariato, a sostenere con donazioni e offerte.

È innanzitutto un momento di festa, allietato da buon mangiare e buona musica, offerta dal coro “Accordi e disaccordi”. Nel corso della serata saranno presentate le nuove attività dell’Associazione e i laboratori con cui saranno svolte al fine di promuovere e integrare sempre più ogni persona, da quasi quaranta anni missione della “Primula”.

L’appuntamento è il 26 settembre alle 20,30 presso il casale della Primula in via Alfredo Covelli 12/14 (traversa di via G. B. Valente).

Per chi avesse necessità, il menu prevede anche alimenti senza glutine.

Il contributo è di 20,00 euro e necessita l’adesione entro venerdi 19 settembre, al numero 329.64.13.318 (anche tramite wa).

