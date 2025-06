“Immagini sul lago”: dal 7 al 15 giugno la Fotografia si fa diffusa

Otto mostre, workshop, concorsi, esperienze fotografiche, sono le proposte di “Immagini sul Lago”, la manifestazione che, dal 7 al 15 giugno 2025, riporta in primo piano l’arte della fotografia.

Anche per la terza edizione l’evento ideato dalle associazioni culturali Il Lago incantato e Il Vivaio delle Immagini propongono una serie di iniziative che coinvolgono fotografi professionisti promuovendo, attraverso concorsi e workshop, la cultura fotografica.

La fotografia diffusa coinvolge musei, istituzioni, chiese, ristoranti, in un racconto multidisciplinare per immagini. Nove infatti le location individuate per altrettante mostre che saranno aperte al pubblico, con ingresso libero, per tutta la settimana.

Un evento diffuso nei tre paesi rivieraschi di Trevignano Romano, Bracciano ed Anguillara Sabazia immersi nell’area protetta del Parco Regionale di Bracciano-Martignano che si avvale del riconoscimento della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – FIAF.

La fotografia, in questi luoghi, si sposa con il paesaggio e va ad esplorare momenti ed emozioni. Espongono in contemporanea gli artisti Enrico Martella, Max Angeloni, il curatore Alessio Romeo, Diego Bardone, Giosiana Giuliani, Letizia Sonzio, Donato Chirulli, Andrea Getuli, per altrettanti punti di vista sul mondo. Un’opportunità unica per esplorare il territorio attraverso l’arte della fotografia, valorizzando il paesaggio e la cultura locale.

L’inaugurazione di Immagini sul Lago è in programma sabato 7 giugno alle 11,30 al Consorzio Lago di Bracciano. Per l’occasione interverrà il collettivo dei fotografi selezionati per le mostre, ci saranno le premiazioni del concorso “Un fotoracconto in tre scatti” e si brinderà con i vini offerti dall’azienda vitivinicola Casale del Giglio. Sabato 14 giugno alle 17 presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Roma a Trevignano evento che mette insieme fotografia e benessere. In programma infatti un incontro sul tema “Salute il ritorno al naturale” con interventi di specialisti del settore.

In questo incontro prevista anche la premiazione dei concorsi fotografici “Il Vento” e “Salute: il ritorno al naturale”. Per ogni concorso la giuria composta da Michele Buonanni, Marco Valentini, Giada Sponzilli, Enzo Dal Verme, Andrea Getuli assegnerà un buono acquisto di 150 euro offerto da Foto Video Mecarini – Viterbo.

“Immagini sul Lago è un’iniziativa che mette insieme – commenta Osvaldo Sponzilli, presidente dell’Associazione Culturale Il Lago Incantato – due precedenti festival. Con la mia associazione avevamo organizzato varie edizioni del Trevignano Foto Fest. Andai anni fa a visitare il Calcata Foto Festival e nacque così con Michele Buonanni, presidente dell’Associazione Culturale “Il Vivaio delle Immagini” l’idea di collaborare per realizzare una manifestazione più grande che abbracciasse tutto il territorio del lago di Bracciano. Nacque così Immagini sul Lago come una manifestazione diffusa e che quest’anno è alla sua terza edizione”.

Le Mostre in programma

Le mostre fotografiche diffuse in diversi punti intorno al lago, creano un percorso espositivo che attraversa Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano e Vigna di Valle.

Trevignano Romano

Viaggio dentro l’India Minore – Mostra fotografica di Enrico Martella

La Grotta Azzurra – Piazza Vittorio Emanuele III n. 15 (Molo), Trevignano Romano (RM)

Orari: sabato e domenica 10 – 20. Lunedì chiuso. Dal martedì al venerdì 15-20.

A gennaio del 2018, dopo una sommaria pianificazione, insieme ad un paio di amici indiani, Enrico Martella parte, per un viaggio fotografico, in India. L’intenzione è quella di scoprire una parte di quell’immenso Paese non battuta dal circuito turistico e con il proposito di trasmettere, attraverso semplici scatti, le emozioni suscitate dal rapporto con le persone incontrate lungo il viaggio di oltre 5.000 chilometri in diciotto giorni.

Enrico Martella nasce a Roma nel 1960. La sua prima esperienza fotografica risale al 1968, grazie a una “punta e scatta” giapponese regalatagli dal padre. Inizia seriamente a occuparsi di fotografia durante gli studi tecnici, passando il suo tempo in camera oscura, sviluppando e stampando in bianco e nero. Ha continuato la sua ricerca fotografica anche durante la carriera militare. Attualmente in pensione, lo accompagnano quotidianamente i generi fotografici a lui più cari: il ritratto e il reportage.

Aqua – Mostra fotografica di Max Angeloni

Chiesa di Santa. Caterina – Via Piero Ginori Conti 1, Trevignano Romano (RM)

Orari: tutti i giorni 9 – 17.

Aqua è in ordine cronologico la quinta opera basata sulla rievocazione storica e la quarta inerente la vita di Gesù, così come è narrata nei Vangeli. Nello specifico, narra di due eventi della vita di Gesù. Il miracolo della camminata sulle acque del lago Tiberiade e il battesimo nel fiume Giordano. L’ambientazione perfetta l’abbiamo individuata a Trevignano. Proprio la vicinanza della location ha permesso di realizzare tutti gli scatti in una sola sessione fotografica. Già… la pianificazione. Arrivare pronti e con le idee chiare sul set ci ha permesso di preparare in anticipo i costumi di scena più consoni, decidere quale illuminazione utilizzare e avere un’idea precisa di come realizzare le fotografie… compreso il miracolo di far camminare sulle acque una persona senza ricorrere alla computer grafica.

Massimiliano Angeloni (Max) è fotografo professionista e direttore della fotografia. Da sempre predilige la fotografia nella quali il protagonista è l’elemento umano: dal reportage alla moda, dai fotoromanzi ai matrimoni. I suoi servizi fotografici sono pubblicati da testate italiane ed estere.

Nel 2010 ha fondato Riflessifotografici.com, portale di cultura fotografica, scuola di fotografia e casa di produzione per film indipendenti. È membro degli X-Photographers Fujifilm dal 2012. Nel 2021-22 ha realizzato la mostra “Tra Fede e Storia”, sintesi di dodici immagini tratte da cinque lavori di arte sacra e ricostruzione storica.

La memoria del passato – Frammenti dell’archivio storico fotografico trevignanese A cura di Alessio Romeo

Portico Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele III, Trevignano

Orari: sempre visitabile.

Il progetto dell’archivio fotografico storico di Trevignano Romano nasce nel 2022 durante la realizzazione di un docufilm, al quale Alessio Romeo ha partecipato, che raccontava la vita è la storia degli italiani in Istria. In quei giorni di riprese, Alessio ha scoperto un’identità italiana che mai si sarebbe aspettato, trovando persone adulte, ma anche tanti giovani, molto attenti alle tradizioni e alla storia della loro gente.

Pensare alla creazione di un archivio fotografico è un modo, secondo lui, per tenere vivo il ricordo delle tradizioni e delle persone che prima di noi hanno vissuto e amato Trevignano Romano, dando la possibilità a gran parte della comunità di condividere le loro immagini di famiglia con testimonianze inedite di storia trevignanese. Tramite l’utilizzo dei social l’archivio fotografico si arricchisce ogni giorno di immagini e ricordi preziosi.

Alessio Romeo nasce a Bracciano nel 1978. Fin da piccolo si appassiona alla fotografia, fotografando momenti di festa o familiari insieme al padre con una AGFA POCKET. Rimane subito affascinato dal fatto che con quel piccolo strumento si possa imprigionare il tempo. Per lui la fotografia è un viaggio nei ricordi e nei luoghi, dove le persone vengono racchiuse per sempre in un istante.

Da qualche anno, dopo una serie di eventi, ha iniziato a condividere la sua passione con altre persone, facendo mostre ed altro. Essendo anche un pilota di droni, ha realizzato ben tre film documentari per la RAI. Proprio durante uno di questi film, dedicato agli eventi degli Istriani, gli è venuta l’ispirazione di creare un archivio fotografico storico del paese dove è nato e cresciuto. Per lui è molto importante preservare i ricordi ma soprattutto la storia e l’identità del suo paese.

Anguillara Sabazia

Solco Dritto – Mostra fotografica di Diego Bardone

Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”

Via Doria D’Eboli 2, Anguillara Sabazia (RM)

Orari: sabato e domenica 10.30 – 13, 15-18.

Ogni anno, nel cuore della Tuscia, Valentano rinnova uno dei suoi riti più antichi e suggestivi: la tiratura del Solco Dritto. Un evento unico nel suo genere, che affonda le radici nella tradizione contadina e nei culti agresti, oggi perfettamente integrato nelle celebrazioni di Ferragosto dedicate alla Madonna Assunta. All’alba del 14 agosto, nella pianura che si stende ai piedi del borgo, un aratro traccia una linea retta lunga circa tre chilometri: è il Solco Dritto, simbolo di fecondità, speranza e connessione con la terra.

Un tempo il solco veniva tirato da buoi, oggi da un trattore, ma l’essenza del rito resta immutata: è un gesto propiziatorio per l’anno agricolo che verrà e, al tempo stesso, un ringraziamento per il raccolto appena concluso. Alla conclusione del rito, il corteo, formato dai signori della festa (diversi ogni anno) e dai “bifolchi” sfila per le vie del paese ed il tutto culmina con la messa e la distribuzione del tradizionale biscotto.

Diego Bardone nasce a Milano nel 1963, si avvicina alla fotografia a metà degli anni ’80, collaborando con il Manifesto e due piccole agenzie per alcuni anni. La strada è il suo habitat naturale, la semplicità dello scorrere della vita di tutti i giorni ciò che ama ritrarre, usando il bianco e nero come mezzo espressivo d’elezione. Al suo attivo diverse mostre, personali e non, e pubblicazioni su alcuni magazine fotografici, italiani e internazionali.

Rassegna fotografica Borgo Vivo di Giosiana Giuliani

Centro Storico Corso Umberto I, Anguillara Sabazia (RM)

Orari: sempre visitabile.

Ogni Borgo ha i suoi protagonisti. Nel centro storico di Anguillara le attività commerciali e creative che lo animano, passano molto tempo insieme scambiandosi consigli, prendendo un caffè, confrontandosi e cercando di fare rete e far conoscere il bellissimo centro storico. Artigiani, ristoratori, artisti, una piccola comunità che anima le stradine del borgo. La fotografa, che dal 2022 ha scelto Corso Umberto come luogo per aprire la sua bottega fotografica, ha raccontato i loro volti e le loro esperienze attraverso gesti quotidiani. Camminando sul corso principale si può osservare questa mostra a cielo aperto.

Giosiana Giuliani nasce a Roma il 20 agosto 1979. Da sempre un’innata propensione a raccontare storie. Prima attraverso la scrittura, poi scopre il disegno e la pittura, dedicandosi soprattutto alla produzione di dipinti ad olio. Si iscrive all’Accademia di Belle Arti a Bologna dedicandosi a scenografia e cinema. Presto si rende conto che è attratta da un altro tipo di strumento per parlare di ciò che vede.

Acquista una Nikon FM2 (resta il suo primo vero amore). Impara ad utilizzare l’analogico e a stampare in camera oscura. Ha la fortuna di visitare diversi Paesi nel mondo e si accorge che il soggetto delle sue fotografie è quasi sempre lo stesso: le persone. Per diversi anni lavora come video editor e fotografa sportiva.

Quando diventa mamma la sua vita inizia a ruotare intorno ai suoi due figli e lascia che la macchina fotografica resti a prendere polvere confinata in un cassetto. Qualche anno dopo la meravigliosa scoperta che famiglia e fotografia sarebbero potute andare d’accordo, anzi, trova ispirazione dalla prima per dare vita alla seconda. Così si specializza come fotografa documentaristica di famiglia.

Ma la sua innata curiosità la porta continuamente a indagare su temi, personaggi, storie che la circondano e che incontra ogni giorno. Aldo, ultimo pescatore del lago di Martignano, le offre l’occasione per farlo. Dopo diverse mostre fotografiche e riconoscimenti, “L’ultimo pescatore” è il suo primo lavoro editoriale.

Vigna di Valle

Armonie in Movimento – Forza e Bellezza della Natura – Mostra fotografica di Letizia Sonzio

Museo Storico dell’Aeronautica Militare – MUSAM – Via Circumlacuale, Vigna di Valle

Orari: dal martedì al venerdì 10-16.30; Sabato e domenica 10-17.

Questa raccolta nasce da un “ascolto silenzioso” del lago di Bracciano e del suo paesaggio in continua trasformazione. Ogni scatto è un invito a rallentare, a cogliere l’equilibrio tra movimento e quiete, è un frammento di natura colto nel suo fluire, mai fermo, mai uguale, ma sempre armonico. In questi scorci si intrecciano sensazioni di libertà, energia e contemplazione.

La natura si trasforma, respira, si rivela senza fretta. “Armonie in movimento” vuole restituire l’essenza di questi luoghi vissuti e osservati con rispetto, cercando di cogliere la libertà che solo la natura sa trasmettere. E’ un invito a rallentare, a osservare con attenzione, a sentirsi parte di ciò che ci circonda. E’ un piccolo omaggio alla bellezza e forza della natura che riesce ancora a stupire.

Letizia Sonzio è una fotografa, nata a Gallarate nel 1969. Ha vissuto la sua infanzia a Vizzola Ticino, immersa nella bellezza del Parco del Ticino. Fin da bambina, il contatto con la natura ha segnato profondamente la sua vita, un legame che si è rafforzato durante le lunghe estati trascorse a Panarea. La passione per la fotografia è nata presto con una Kodak Pocket ricevuta in regalo.

Nel 1984 si è trasferita a Roma dove ha approfondito la sua pratica fotografica. Successivamente, grazie anche a una Nikonos III, ha iniziato a sperimentare la fotografia subacquea. Dopo una pausa, la passione è riemersa con il trasferimento a Trevignano Romano. La sua fotografia nasce da un amore profondo per la natura e il movimento. Espone le sue opere sul lungolago e in galleria, e lavora anche nel mondo della vela, raccontando con le sue immagini la vita, l’impegno e la bellezza dello sport. Ogni suo scatto è un frammento di vita, un’emozione tra luce, acqua e cielo.

Bracciano

L’ultimo Pescatore – Mostra fotografica di Giosiana Giuliani

Consorzio Lago di Bracciano, ex idroscalo degli inglesi, Via G. Argenti, Bracciano (RM)

Orari: sabato e domenica 10.30 – 18.

Il progetto fotografico ha richiesto due anni di ricerca. Ne è nata una mostra fotografica e un libro, ricco di immagini ma anche di informazioni sulla pesca e sul territorio e di aneddoti, riportati in “anguillarino”, così come li ha raccontati Aldo, il protagonista della storia, alla fotografa, Giosiana Giuliani.

Aldo, detto “il Cocco”, sta con i piedi nell’acqua da quando aveva 6 anni. Dopo 70 anni ancora ama questo lavoro. Lui è l’ultimo pescatore del lago di Martignano. Ma questa non è solo una storia su di lui, ma di tutti i pescatori del lago di Bracciano.

All’interno ci sono le testimonianze di pescatori giovani, che tramandano questo duro lavoro, e di coloro che contribuiscono ogni giorno a mantenere viva la tradizione.

Onirika – Mostra fotografica di Donato Chirulli

Salotto Belvedere – Via Fioravanti n.46 (Centro Storico), Bracciano (RM)

Orari: Sabato e domenica 10 – 23. Lunedì e martedì chiuso. Dal mercoledì al venerdì 10-15 18-23.

Questo lavoro “fotografico” è ispirato ad una poesia di P. Handke: Lied Vom Kindsein, utilizzata da Wim Wenders nell’introduzione del celeberrimo film “Il cielo sopra Berlino, e che inizia con i versi ”Quando il Bambino era un Bambino.” Attraverso il “comune” mezzo fotografico, l’autore cerca di rendere “visibili” impressioni e sensazioni che ognuno di noi può avere, provare ed interpretare a seconda della propria personalità e sensibilità.

Non ci sono risposte assolute alle domande poste dal “bambino quando era un bambino” né, tantomeno, agli stessi quesiti quando ce li poniamo da adulti. Ci sono solo quelle che, in ogni determinato momento, ognuno di noi riesce a dare a se stesso, in un’altalena infinita di stati emotivi, di certezze e di dubbi. Forse perché, come disse Joan Lindsay: “La vita è un sogno, nient’altro che un sogno. Il sogno di un sogno.

Nato nel 1958, è da sempre appassionato di fotografia. Negli anni 2000 si è dedicato completamente a questa attività come professionista fino al 2018. Ha collaborato con prestigiose riviste di viaggi e con Fotografia Reflex, nonché con importanti aziende del settore. Autore di due libri fotografici. Ha esposto in numerose mostre, individuali e collettive. Si è dedicato anche all’aspetto formativo, tenendo numerosi corsi e workshop. Attualmente fotografa per piacere e si dedica a progetti di ricerca personale.

Battello del lago

Lacus lago di Bracciano – Mini Mostra fotografica di Andrea Getuli

Battello, Bracciano (RM)

Immagini tratte dal libro “Lacus Lago di Bracciano” sulla splendida natura che lo caratterizza.

Andrea Getuli è fotografo professionista free lance dal 1997. Ha iniziato il suo percorso lavorando nel campo del reportage geografico ed architettura di interni collaborando e pubblicando le sue fotografie nelle più importanti riviste del settore come: Bell’Italia, Dove, Traveller, Habitat South Africa, I viaggi di Repubblica. Dal 2003 si è specializzato nella fotografia di alberghi di lusso lavorando per catene come Waldorf Astoria, The Leading Hotels of the World, Marriott ed altre. Nel 2023 ha pubblicato il libro “Lacus lago di Bracciano”, una raccolta fotografica di quasi 180 immagini raccolte in più di 20 anni che raccontano la natura incontaminata del lago di Bracciano.

Workshop (consulta anche https://immagini-sul-lago.it/workshop/)

Workshop: Esplorando il Mondo Polaroid. Condotto da Patrizio Cipollini

Trasferimento di emulsione su carta cotone

Sabato 7 Giugno – ore 18:00 – “La Grotta Azzurra” Piazza Vittorio Emanuele III, 15 (Molo), Trevignano Romano (RM)

Patrizio Cipollini Inizia a fotografare in bianco e nero con una fotocamera 35mm prestata (anche inconsapevolmente) dal fratello maggiore e a lavorare con lui in camera oscura a metà degli anni ’70. Nel 1977 acquista la sua prima fotocamera. Partecipa a concorsi e collettive negli anni ’80 con stampe in bianco e nero e a colori da diapositiva. Suoi scatti sono pubblicati da quotidiani italiani. La prima personale, con immagini digitali, è del 2011 a Roma con un portfolio realizzato con i primi telefoni dotati di fotocamera 2 Mpix. Ottiene premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ed è esposto in collettive a New York e Los Angeles. Dal 2013 inizia a fotografare in Polaroid, che rimane tuttora il suo strumento preferito. Partecipa a diversi eventi e mostre, collettive e personali, in Francia e in Italia (Roma e Milano). È citato nel libro “Quella Porta sullo sguardo” di Enzo Carli e nel libro “Polaroid Now” di Steve Crist. Utilizza occasionalmente il digitale, soprattutto per servizi in ambito cinematografico, musicale ed editoriale.

Workshop: Alla Scoperta della Street Photography. Condotto da Donato Chirulli. Come affrontare con successo uno dei più affascinanti e “frequentati” generi fotografici.

Domenica 8 Giugno – ore 11:00

“La Grotta Azzurra” Piazza Vittorio Emanuele III, 15 (Molo), Trevignano Romano (RM)

Esperienza Fotografica: Attraverso lo Specchio, la Foto come Riflesso

7/8 – 14/15 Giugno 2025 Galleria Antonella Rizzo Via Ginori Conti n.8, 00069 Trevignano Romano (RM)

Nuova tappa dell’evento fotografico dedicato ai ritratti ideato da Andrea De Ieso.

Andrea De Ieso è toscano di origine e romano di adozione. Si occupa di informatica dal 1998 e lavora anche nel campo della grafica, sia online che offline. Come naturale conseguenza della sua formazione digitale, ha sviluppato una forte passione per la fotografia. Dopo un primo periodo da appassionato, negli ultimi anni ha iniziato a offrire servizi fotografici, specializzandosi in ritratti, fotografie per famiglie e maternità, still life e scatti dedicati agli animali domestici. Collabora anche alla promozione di prodotti attraverso i social media. È fermamente convinto dell’importanza della stampa fotografica, considerandola come la vera “memoria tangibile” delle nostre esperienze.

Letture di Portfolio con Donato Chirulli

Sabato 14 Giugno – ore 11:00 – Piazza del Comune Anguillara Sabazia

Patrocinii

Immagini sul Lago, III edizione 2025, è patrocinato da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Trevignano Romano, Comune di Bracciano, Comune di Anguillara Sabazia, Consorzio Lago Bracciano.

Comitato Organizzativo

Letizia Sonzio, Andrea De Ieso, Gioia Costa, Andrea Getuli, Graziarosa Villani, Patrizia Onorati, Giancarlo Torregiani, Giada Sponzilli, Marco Valentini, Giosiana Giuliani, Roberta Carnevaletti, Angelo Luciani, Fabrizio Sanetti, Alessio Romeo, Davide Gualtieri, Michele Buonanni, Osvaldo Sponzilli.

Sito: https://immagini-sul-lago.it/

Contatti: +39 360350583 – info@immagini-sul-lago.it o info@trevignanoromanophotofest.com

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.