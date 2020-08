Ischitella città della poesia – Offerta turistica e culturale

Il progetto “Ischitella città della poesia” intende caratterizzare l’offerta turistico-culturale del centro garganico, puntando sulla poesia (in particolare quella nei dialetti di tutta Italia).

Ischitella (FG) per l’elevata panoramicità, per la varietà delle sue bellezze paesaggistiche, per la suggestiva quiete del suo centro storico si candida ad essere accogliente per i poeti e per gli appassionati della poesia e della letteratura. I poeti che sono transitati in questi anni nel suo territorio, in occasione del Premio Ischitella-Pietro Giannone l’hanno immortalata con poesie in cui decantano la sua piccola grande bellezza. E’ possibile leggere a questo link dove sono raccolte le poesie dei primi 15 poeti. Questa tradizione di dedicare poesie ad Ischitella è proseguita in questi anni tant’è che è il libro è stato riedito e contiene i componimenti di ben 43 poeti di tutte le regioni italiane.

ISCHITELLA – E’ un centro agricolo e turistico, in provincia di Foggia, nella parte nord orientale del Gargano. Dai suoi 310 metri di altitudine e da una posizione invidiabile, domina il mare Adriatico, il lago e l’Isola di Varano, le colline popolate di uliveti e di boschi.

Il suo territorio è particolarmente adatto ad un soggiorno, grazie al piacevole clima, alla limpidezza delle sue acque marine, alle stupende spiagge di sabbia bianca, simile a quella dei mari tropicali, di Lido del Sole, Foce e Isola Varano. Il Lago di Varano, una laguna salmastra di 60 kmq che comunica con l’Adriatico per mezzo di due canali (Foce Varano e Foce Capoiale) è riserva naturale del Parco Nazionale del Gargano.

Un’altra riserva naturale è costituita dal Bosco di Ischitella, non lontano dalle necropoli (V e IV secolo a. C.) di Monte Civita.

Ad Ischitella è nato nel 1676 lo storico e giureconsulto Pietro Giannone.

LE AZIENDE AMICHE DEL PREMIO ISCHITELLA-PIETRO GIANNONE

B&B Sul Corso

corso C. Battisti, 72 71010 Ischitella (Fg) 0884996670 333.2103189

Si affaccia sul corso principale di Ischitella e accoglie i propri ospiti in due camere doppie e una tripla, con bagno esclusivo e climatizzate. Elegantemente arredate ogni camera esprime l’originalità dei proprietari, i dettagli sono stati curati per ospitare nel migliore dei modi.

Ogni camera ha un proprio bagno, e indispensabili comfort per una vacanza rigenerante: frigobar, tv, climatizzatore, cassaforte e, soprattutto, un terrazzo panoramico. La colazione è servita sulle verande, all’insegna della sincera familiarità propria della tradizione pugliese dell’ospitalità

A dieci minuti dal mare e dal lago di Varano, a quindici minuti dalla Foresta Umbra, vicino a San Giovanni Rotondo, è il posto ideale in cui trascorrere le proprie vacanze. Una sala colazione-lettura-musica, un solarium con vista sull’Adriatico con le meravigliose Isole Tremiti, e la sera, con affaccio sulla piazza principale, si assiste alle manifestazioni e concerti come da un palco di teatro, sono a disposizione degli ospiti.

B&B Torre del Lago

Contrada Torre Varano, Foce varano – 71010 Ischitella (FG) – www.bbtorredellago.net/

Nato da una vecchia casa di pescatori , posto sulla sponda del fiume che collega in pochi minuti il lago al mare e alle meravigliose spiagge incontaminate e selvagge di Foce Varano , frazione balneare di Ischitella, a pochi km da Rodi Garganico ,Peschici ,Vieste, e la grande Foresta Umbra. Il B&B è incastonato tra due antiche torri dei saraceni, che sono Torre Varano Grande e Torre Varano Piccola, le torri costiere più antiche del Gargano, probabilmente della fine del 1200. Dai suoi piani superiori si ammira un panorama meraviglioso tra monti, lago e i grandi uccelli migratori che sostano indisturbati, tra cui il grande airone cenerino. il B&B Torre del Lago e la meta ideale per gli amanti del cicloturismo e della pesca sportiva.

Ristorante Pizzeria Sulle scale –

via Nazario Sauro, Ischitella,

Il locale si trova nei pressi della piazza principale del paese, comodissimo con un parcheggio ampio proprio lí vicino. È a gestione familiare, i proprietari Antonio e Maria sono attenti alla pulizia e alla freschezza del cibo che offrono.

Pasta fresca fatta in casa, pesce fresco, carne molto buona (ottimo il pollo arrosto) e la pizza eccezionale. L’atmosfera è molto familiare e cordiale, dall’antipasto al dolce c’è una vasta scelta e tutti i piatti sono a base di prodotti locali e propri non c’é un solo piatto che sia commerciale o non fatto da loro!

By Cosimillo di Anna Rita e Nazario Russo – La Macina delle Bontà

Corso Cesare Battisti 22 – Ischitella (Foggia) e Piazzetta di Foce Varano

Commercio al dettaglio di taralli, biscotti, acqua minerale, pasta e tutti i prodotti inerenti il settore panetteria – prodotti tipici da forno dolcetti di mandorla, crustoli, dolci di pasta reale, tarallini dolci e salati, pane e pizze alla paesana.

Straordinario il prodotto tipico locale il Cavicione (per saperne di più http://gliamicidiuria.wordpress.com/category/enogastronomia/).

L’Operetta Osteria di Mare Rodi G.co

Specialità pesce

Pro Loco URIA di Ischitella del Gargano

http://www.prolocouria.altervista.org/

Associazione Pro Loco riconosciuta dalla Regione Puglia (D.D. n.91 del 11/08/2017 – Settore Turismo).

Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro della Regione Puglia.

​Pro Loco affiliata all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Amici del Premio Ischitella-Pietro Giannone

Anna Maria Agricola

Carmela Agricola

Valerio Agricola

Raffaella Falco e Michele Castelluccia

Banda Ischitella “Pietro Giannone”

Complesso Bandistico “Azzurra”

Pro Loco Uria Ischitella

Michele Castelluccia

Pierino Comparelli

Coro Crocifisso di Varano

Michelina Menonna

Raffaele Menonna

Licia Novaga

Panella Franco

Enzo e Giulia Pasquarelli

Protezione Civile Ischitella

Ruzza Elena

Sanzone Emanuele

Scuola di danza Dance Up di Maria Comparelli

I video su Ischitella

Libro di Teresa Rauzino ISCHITELLA E IL VARANO DAI PRIMI INSEDIAMENTI AGLI ULTIMI FEUDATARI http://rauzino.files.wordpress.com/2013/08/ischitella_e_il_varano.pdf