La storia, l’arte, la cultura e la memoria

Ottima e produttiva, sul piano didattico e conoscitivo, la mattinata di oggi 17 febbraio 2025.

Con due classi di terza e di quarta del liceo Benedetto da Norcia, abbiamo ripercorso, partendo dalla stazione Pigneto della Metro C, i luoghi simbolo della storia, dell’arte e della cultura di Pigneto e Torpignattara.

I luoghi degli insediamenti umani, popolari e proletari, a partire dagli anni successivi alla proclamazione di Roma capitale d’Italia;

i luoghi della Resistenza al nazifascismo (le pietre d’inciampo e le targhe che ricordano i martiri per la libertà), della ricostruzione dal 1945 in poi;

i luoghi delle grandi battaglie per la casa e i servizi; i luoghi del cinema e della letteratura (Rosselini, Anna Magnani, Visconti, Pasolini, Monicelli);

i luoghi dove hanno vissuto anche famosi cantautori (Lucio Battisti). Abbiamo concluso la passeggiata, dopo ben 5 ore di cammino, ammirando lo splendido murale di Nicola Verlato, in via Galeazzo Alessi, dedicato alla tragica morte di Pasolini.

Ringraziamenti sentiti ai quasi 50 alunni e alunne del Benedetto da Norcia (la scuola dove ho insegnato per 31 anni di seguito), ai docenti Patrizia Bruno, Rita Caruso, Elias Deliolanes, Elvira Fontana che hanno accompagnato gli studenti, al Presidente del V Municipio che ha patrocinato l’iniziativa e all’APS Partenope che ha predisposto e pubblicizzato l’incontro.

