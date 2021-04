Piazza (malridotta) dell’Acquedotto Alessandrino

Oggi pomeriggio tornando a casa sono passato a vedere la “c’era una volta una bella piazza all’Alessandrino” ( foto) alla quale il nostro giornale ha dedicato numerosi articoli (gli ultimi a giugno 2020 e febbraio 2021).

Le fontane erano in funzione con bambini che si bagnavano.

Cosa strana, al centro della fontana c’è un piccolo recinto di plastica retto da quattro tondini in ferro, ma non dovrebbe segnalare una piccola zona pericolosa?

Ma i tondini non coperti alla sommità non sono anch’essi pericolosi? Almeno… la plastica è il ferro si lavano continuamente, anche se c’è pericolo per bambini e adulti. (foto)

A sinistra della fontana alcune bocche di uscita acqua sono otturate e la spinta verso l’alto è quasi inesistente (foto).

Forse la fontana è in riparazione/manutenzione, allora perché rimane in funzione?

Per non chiudere qui il concetto dell’acqua, se avete bisogno di fare pipì c’è un bel water a disposizione a circa 5 metri dalla fontana (foto).

Ma, scherzi a parte, non dobbiamo rassegnarsi a questo crescente degrado e chiedere interventi adeguati dalle autorità.