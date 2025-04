Pietralata celebra il 25 Aprile: un’intera giornata per ricordare e resistere

Ottant’anni dopo la Liberazione dal nazifascismo, il quartiere di Pietralata si prepara a commemorare il 25 aprile con una giornata ricca di appuntamenti culturali e civili.

L’iniziativa si svolgerà in due luoghi simbolici del territorio: via del Peperino e il Campo Sportivo XXV Aprile.

Questi eventi sono patrocinati dal Municipio IV ed organizzati da DiversaMente Scup e Liberi Nantes con il supporto di Bibliopoint e TipiattIVi.

La mattina sarà dedicata al ricordo, con un omaggio alla lapide dei Martiri di Pietralata e l’inaugurazione di un nuovo murale (ore 10:00), seguiti da una commemorazione presso la Pietra d’inciampo di via Flora (ore 12:00).

Il pomeriggio si sposterà al Campo Sportivo XXV Aprile, cuore pulsante della festa. A partire dalle 13:00 si terrà un pranzo sociale, seguito dal video-racconto “Storie di Pietralata” (14:30), proiezione che ripercorre la memoria del quartiere attraverso le testimonianze di chi lo abita.

Alle 15:30 spazio alla lettura con “Libere Letture”, a cura del Bibliopoint Perlasca, mentre dalle 16:00 il palco accoglierà il musicista Emiliano Guiducci per un momento di musica dal vivo.

Chiuderà la giornata l’incontro “Pietralata romanzo popolare” (ore 17:30), dedicato ai personaggi e alle storie di una borgata resistente, emblema di memoria storica e spirito comunitario.

Un 25 aprile che unisce riflessione e partecipazione, memoria e cultura, nel segno di una comunità che non dimentica.

