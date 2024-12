Provando a passeggiare nel salotto di via dei Castani

Le lamentele sulle condizioni su come è ridotta via dei Castani, a Centocelle, non si contano più.

Il manto stradale in alcuni tratti è così dissestato che non scandalizzerebbe nessuno se per il tratto che va da piazza dei Gerani a via dei Faggi portassero alla decisione della chiusura al traffico veicolare o una riduzione della velocità a “passo d’uomo”.

Una situazione che la Commissione LL.PP. affrontò circa due anni fa discutendo una proposta di mozione che poi venne portata in aula e approvata all’unanimità. Purtroppo è rimasta chiusa in qualche cassetto tra la sede di via di Torre Annunziata e quella di via G. Perlasca dove opera la direzione tecnica.

La storia di via dei Castani è tutt’altro rispetto a quella che ci appare oggi. Via dei Castani ha rappresentato il contraltare delle vie più blasonate del centro della città. Vetrine sfarzose con in mostra i marchi di abbigliamento e di calzature più importanti.

Poi, canoni di locazione troppo alti, l’avvento della grande distribuzione e infine il commercio on-line hanno portato quasi all’abbandono per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento e dell’oggettistica e allo straripamento di attività di ristorazione, somministrazione e gelaterie.

A queste attività vanno aggiunti i mercatini di artigianato e prodotti tipici regionali a cui recentemente si sono aggiunte kermesse di street food che solitamente vengono organizzate di domenica o nelle feste comandate. (Vinum Fest)

Via dei Castani proprio per l’importanza delle attività commerciali presenti era invitante anche come meta per delle belle passeggiate.

Una abitudine che si è ridotta a causa del traffico caotico e dei marciapiedi impercorribili per le condizioni dell’asfalto e del loro piano inclinato (in alcuni tratti).

Per non parlare poi degli alberi! Tutti a fine vita e/o secchi e malati. Non si contano quelli caduti ed eliminati e di cui restano ingombranti resti.

Quanto descritto è contenuto nel video, registrato il 26 novembre 2024, che alleghiamo all’articolo.

Non si riesce proprio a capire come la maggioranza municipale possa aver scelto di spendere per largo Girolamo Cocconi/via Cesati un milione e mezzo, dei 4,7 milioni di euro che la Giunta Gualtieri ha girato al V municipio per il rifacimento di strade e marciapiedi, invece di investirli su via dei Castani.

Neppure un euro su via dei Castani o su altre strade in queste condizioni presenti nei quartieri facenti parte del municipio.

Invece si è scelto di spenderli su una strada poco frequentata sia dalle automobili che dai pedoni.

La scelta della Giunta Caliste, forse anche per la mancanza della Pubblicazione dell’Accordo quadro, è infatti caduta su via V. Cesati dove sono gli stessi residenti a dire che i problemi sulla strada non erano certo il manto stradale, ma bensì quello dei marciapiedi e degli alberi malati ed eliminati già da oltre un decennio.

