Roma 7 Volley, un’annata straordinaria

Una stagione veramente lunga, ma ricca di soddisfazioni che culmina con la promozione in serie B della squadra femminile della Roma 7 Volley: le ragazze allenate da Andrea Scotti, coadiuvato da Gabriele Colorito approdano dopo una esaltante vittoria sul Priverno alla serie Nazionale di Serie B, con una gara tecnicamente perfetta che lascia annichilite le pur quotate avversarie:

Ma i successi non finiscono qua, perché la squadra under 13 maschile conquista il titolo provinciale e regionale nella categoria 3 x 3; infine la under 17 maschile, grazie al secondo posto nella categoria regionale, arriva alle finali nazionali di categoria.

Nonostante la mancanza di impianti sportivi nel V Municipio

Nonostante i ripetuti successi nel corso degli ultimi 2 decenni, il territorio lamenta la mancanza di impianti sportivi dove i nostri ragazzi possono coltivare le loro passioni, lontano dai pericoli della emarginazione e lontano da cattive abitudini sempre più frequenti nel Municipio V di Roma.