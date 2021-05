Via dell’Incoronata. Come prima, peggio di prima

Siamo senza parole. Ecco cosa abbiamo constatato in via dell’Incoronata una via che collega i quartieri Quarticciolo e Alessandrino da viale Togliatti a viale Alessandrino.

Stamattina all’entrata, quasi a ridosso di viale Alessandrino, abbiamo ripreso ancora una volta il cumulo di fazzoletti e profilattici ramazzati da un residente stanco di vedere a pochi metri dalle sue finestre fazzolettini uniti a centinaia di profilattici multicolori, da quelli tradizionali bianchi, per passare a quelli color rosso e arrivare a quelli di nuova colorazione gialla.

Per non parlare poi di miliardi e miliardi di spermatozoi fortunatamente disattivati. Al netto del sarcasmo provocato dell’immobilismo dei soggetti preposti ad eliminare tanto squallore, c’è poi il fatto che volutamente viene mantenuto quell’enorme parcheggio con una illuminazione del tutto inadeguata e con una vigilanza da parte delle forze dell’ordinane praticamente nulla.

Ovviamente noi come mezzo d’informazione ci torneremo ancora, vuoi perché spinti dalle segnalazioni dei nostri lettori e vuoi anche perché le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunale e Municipale sono ormai alle porte e quindi la conoscenza di come hanno governato e governano il territorio sarà per i nostri lettori molto importante per decidere!

Ecco anche una Diretta Video.