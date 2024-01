Che freddo, articolare

In questo periodo, freddo e umidità possono causare dolori articolari, o accentuarne l’intensità. Questo succede perché con l’abbassarsi delle temperature le articolazioni possono irrigidirsi ed essere meno elastiche. Con il freddo, poi, si tende a mantenere una postura contratta, responsabile dell’aumento di tensione a carico di muscoli, tendini e ossa.

Il mio consiglio è:

coprirsi bene e a strati

fare una doccia calda

praticare attività fisica

assumere una postura corretta

dieta equilibrata.

Alleviare i dolori delle articolazioni è possibile adottando una dieta equilibrata che apporti buone quantità di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali.

In particolare, non devono mancare:

Vitamine E e C , oltre agli altri antiossidanti utili per proteggere le articolazioni dallo stress ossidativo (radicali liberi).

e , oltre agli altri utili per proteggere le articolazioni dallo stress ossidativo (radicali liberi). Vitamine del gruppo B : vitamine utili per migliorare la motilità articolare, la forza muscolare e diminuire stanchezza e l’affaticamento.

: vitamine utili per migliorare la motilità articolare, la forza muscolare e diminuire stanchezza e l’affaticamento. Omega 3 : acidi grassi essenziali con una potente azione antinfiammatoria e rigenerante del sistema nervoso e dei nervi, efficace quindi anche contro nevralgie, sciatalgie…

: acidi grassi essenziali con una potente azione antinfiammatoria e rigenerante del sistema nervoso e dei nervi, efficace quindi anche contro nevralgie, sciatalgie… Sali minerali coinvolti nel metabolismo osseo come, calcio, boro, magnesio, per preservare il sistema osseo e articolare, oltre a zinco e selenio che hanno anche un forte potere antiossidante.

Nell’alimentazione quotidiana non bisogna dimenticare o sottovalutare l’importanza di alcuni cibi che aiutano particolarmente le articolazioni.

L’ olio extravergine di oliva è ricco di vitamina E, acidi grassi monoinsaturi e polifenoli, è, di fatto, un alimento protettivo e aiuta a ridurre l’infiammazione articolare.

Consigliati 5 cucchiaini al giorno per circa 25 grammi o più se non si è sovrappeso.

è ricco di vitamina E, acidi grassi monoinsaturi e polifenoli, è, di fatto, un alimento protettivo e aiuta a ridurre l’infiammazione articolare. Consigliati 5 cucchiaini al giorno per circa 25 grammi o più se non si è sovrappeso. Il pesce (come secondo 3 volte a settimana) come la frutta secca a guscio ( 3 noci ogni giorno ), i semi ecc. sono alimenti ricchi di acidi grassi omega 3 (polinsaturi) sono anch’essi un valido aiuto naturale per contrastare le infiammazioni.

I semi di lino come le noci sono pratici e si possono aggiungere a frullati di frutta e insalate, aumentando così l’effetto protettivo della frutta e della verdura.

(come secondo 3 volte a settimana) come la a guscio ( ), i semi ecc. sono alimenti ricchi di acidi grassi omega 3 (polinsaturi) sono anch’essi un valido aiuto naturale per contrastare le infiammazioni. I semi di lino come le noci sono pratici e si possono aggiungere a frullati di frutta e insalate, aumentando così l’effetto protettivo della frutta e della verdura. Latte e latticini , in particolare il Grana Padano DOP : è un concentrato di latte che apporta tutti i nutrienti del latte intero, ma con meno grassi perché circa il 50% dei lipidi è eliminato durante la lavorazione e può essere consumato anche da chi è intollerante al lattosio. E’ ricco di calcio (1165 mg/100g), ha un elevato livello di proteine (33%) che apportano i 9 aminoacidi essenziali, molti dei quali con bioattività importanti sia per le malattie autoimmuni, sia per il benessere delle articolazioni.

In particolare va segnalata la lattoferrina, che è un aminoacido dalle riconosciute proprietà antinfiammatorie.

Inoltre il Grana Padano apporta molte vitamine del gruppo B (1,2,6, soprattutto la B12) e antiossidanti come la vitamina A, zinco e selenio.

, in particolare il : è un concentrato di latte che apporta tutti i nutrienti del latte intero, ma con meno grassi perché circa il 50% dei lipidi è eliminato durante la lavorazione e può essere consumato anche da chi è intollerante al lattosio. E’ ricco di calcio (1165 mg/100g), ha un elevato livello di proteine (33%) che apportano i 9 aminoacidi essenziali, molti dei quali con bioattività importanti sia per le malattie autoimmuni, sia per il benessere delle articolazioni. In particolare va segnalata la che è un aminoacido dalle riconosciute proprietà antinfiammatorie. Inoltre il Grana Padano apporta molte vitamine del gruppo B (1,2,6, soprattutto la B12) e antiossidanti come la vitamina A, zinco e selenio. Lo zenzero e la curcuma sono spezie in grado di favorire l’eliminazione di tossine (causa di stati infiammatori) e di inibire degli enzimi coinvolti nella produzione di composti infiammatori nel corpo.

Utilizzare lo zenzero sotto forma di tisana costituisce un buon rimedio antinfiammatorio, anche per contrastare le infiammazioni dovute a osteoartrite e artrite reumatoide.

Usare la curcuma per insaporire primi e secondi piatti è un metodo naturale ed efficace per ridurre il dolore osteoarticolare.

Anche tutte le erbe aromatiche (basilico, rosmarino, prezzemolo) così come aglio e cipolla apportano grandi quantità di antiossidanti utili a prevenire l’invecchiamento precoce anche delle articolazioni.

e sono spezie in grado di favorire l’eliminazione di tossine (causa di stati infiammatori) e di inibire degli enzimi coinvolti nella produzione di composti infiammatori nel corpo. Utilizzare lo zenzero sotto forma di tisana costituisce un buon rimedio antinfiammatorio, anche per contrastare le infiammazioni dovute a osteoartrite e artrite reumatoide. Anche tutte le (basilico, rosmarino, prezzemolo) così come aglio e cipolla apportano grandi quantità di antiossidanti utili a prevenire l’invecchiamento precoce anche delle articolazioni. Vegetali , in particolare quelli appartenenti alla famiglia delle crucifere (cavoli, broccoli, ravanelli, rucola…) e i vegetali a foglia verde scuro, come gli spinaci , contengono una buona dose di minerali alcalinizzanti in grado di riequilibrare il ph dell’organismo e prevenire o ridurre l’acidosi, fattore chiave nelle infiammazioni.

, in particolare quelli appartenenti alla famiglia delle (cavoli, broccoli, ravanelli, rucola…) e i vegetali a foglia verde scuro, come gli , contengono una buona dose di minerali alcalinizzanti in grado di riequilibrare il ph dell’organismo e prevenire o ridurre l’acidosi, fattore chiave nelle infiammazioni. La frutta e la verdura forniscono fibra , sali minerali, vitamine e antiossidanti, tutti fondamentali per ridurre l’infiammazione e proteggere le articolazioni.

Verdura e frutta dovrebbero essere consumate crude o cotte con molte precauzioni per mantenere le caratteristiche nutrizionali, in particolare la vitamina C che si trova nelle fragole, kiwi, in pomodori e peperoni, oltre a non disperdere minerali e flavonoidi, sostanze che aiutano a combattere gli stati infiammatori.

e la verdura forniscono , sali minerali, vitamine e antiossidanti, tutti fondamentali per ridurre l’infiammazione e proteggere le articolazioni. Verdura e frutta dovrebbero essere consumate crude o cotte con molte precauzioni per mantenere le caratteristiche nutrizionali, in particolare la vitamina C che si trova nelle fragole, kiwi, in pomodori e peperoni, oltre a non disperdere minerali e flavonoidi, sostanze che aiutano a combattere gli stati infiammatori. Cereali integrali, sono quelli con il più basso indice glicemico e aiutano a tenere sotto controllo gli zuccheri, che danneggiano le articolazioni infiammandole e provocando dolore. Si può utilizzare l’avena a colazione, sotto forma di fiocchi o nelle zuppe, oppure farro e pasta di frumento integrale per i primi piatti, insaporiti con Grana Padano grattugiato al posto del sale.

Per ridurre lo stato infiammatorio, occorre limitare il consumo di cibi che possono incrementarlo come zuccheri semplici, carne e insaccati. Questi ultimi in particolare contengono abbondanti quantità di acido arachidonico, precursore delle prostaglandine, sostanze che innescano il fenomeno infiammatorio.

La carne è uno degli elementi che favorisce l’acidificazione dell’organismo, non va mangiata tutti i giorni, ma solo 2 volte a settimana senza superare i 300 g.

Anche il caffè va moderato (2-3 massimo al giorno) perché favorisce la migrazione del calcio dalle ossa con conseguente maggiore possibilità di osteoporosi.

La presenza di obesità aumenta il rischio d’insorgenza dell’artrosi, a causa del peso corporeo eccessivo che grava sulle articolazioni. Associare l’attività fisica a una dieta corretta a basso contenuto di grassi può contribuire a prevenirla o a trattarla.

Inoltre, l’esercizio fisico regolare ha una funzione essenziale nella prevenzione e nella cura di tutti i tipi di artrite: rinforza i muscoli che avvolgono e proteggono le articolazioni, contribuisce a prevenirne l’irrigidimento, favorisce il flusso sanguigno che le alimenta.

Per approfondimento:

https://www.educazionenutrizionale.granapadano.it

https://www.facebook.com/BONUMVITAENUTRIZIONE