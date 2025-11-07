Frutta e verdura di stagione a novembre

“A novembre” diceva una bella canzone, ci troviamo in pieno autunno. Nell’emisfero boreale, l’inizio dell’autunno è convenzionalmente individuato attorno al 23 settembre: al verificarsi dell’equinozio d’autunno.

La fine della stagione corrisponde invece al 20 dicembre, quando avviene il solstizio invernale.

Goethe definiva “l’autunno come una stagione di grande abbondanza e raccoglimento”, collegata all’idea di raccolto e godimento dei frutti. Al tal proposito, con quali delizie possiamo riempire, in questo periodo, la nostra tavola?

La Frutta di novembre

La frutta di questo mese è un concentrato di energia e vitamine, in particolare la Vitamina C degli agrumi che iniziano ad arrivare.

Agrumi

Arance, mandarini, clementine, mandaranci, cedri, limoni, pompelmi, bergamotto

Frutta Autunnale

Mele (tutte le varietà), pere, cachi, castagne, melagrana, kiwi, mela cotogna, uva

Frutta Secca e Dimenticata

Noci, nocciole, mandorle, corbezzolo

La Verdura di novembre

Novembre è il trionfo delle Crucifere (la famiglia dei cavoli) e degli ortaggi da radice o da foglia, perfetti per zuppe e piatti robusti.

Cavoli e Crucifere

Cavolfiore (bianco, verde, viola), cavolo cappuccio (rosso e verde), cavolini di bruxelles, broccolo, verza, cavolo nero, cime di rapa.

Radicchi e Cicorie

Radicchio (rosso di Treviso, di Chioggia, variegato), cicoria, indivia (belga e riccia), catalogna e puntarelle.

Tuberi e Radici

Zucca (la regina dell’autunno), carote, barbabietola rossa, topinambur, patate dolci, sedano rapa.

Ortaggi da Foglia

Bietola da costa, spinaci, lattuga, valeriana (o songino), scarola.

Altro

Carciofi, finocchi, porri, aglio.

Per approfondimento:

https://www.facebook.com/BONUMVITAENUTRIZIONE

Conoscere, per mangiare bene, la verdura. Una guida per sfruttarne i benefici

Scopri le proprietà nutrizionali, i vantaggi per la salute e i segreti della stagionalità per un consumo consapevole delle verdure

Tutti i miei articoli

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.