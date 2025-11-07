Categorie: Alimentazione
Frutta e verdura di stagione a novembre

Con quali delizie possiamo riempire, in questo periodo, la nostra tavola? 

Dottor Emanuele Fanella, Biologo Nutrizionista - 7 Novembre 2025

“A novembre” diceva una bella canzone, ci troviamo in pieno autunno. Nell’emisfero boreale, l’inizio dell’autunno è convenzionalmente individuato attorno al 23 settembre: al verificarsi dell’equinozio d’autunno.
La fine della stagione corrisponde invece al 20 dicembre, quando avviene il solstizio invernale.
Goethe definiva “l’autunno come una stagione di grande abbondanza e raccoglimento”, collegata all’idea di raccolto e godimento dei frutti. Al tal proposito, con quali delizie possiamo riempire, in questo periodo, la nostra tavola?

La Frutta di novembre

La frutta di questo mese è un concentrato di energia e vitamine, in particolare la Vitamina C degli agrumi che iniziano ad arrivare.

  • Agrumi

Arance, mandarini, clementine, mandaranci, cedri, limoni, pompelmi, bergamotto

  • Frutta Autunnale

Mele (tutte le varietà), pere, cachi, castagne, melagrana, kiwi, mela cotogna, uva

  • Frutta Secca e Dimenticata

Noci, nocciole, mandorle, corbezzolo

La Verdura di novembre

Novembre è il trionfo delle Crucifere (la famiglia dei cavoli) e degli ortaggi da radice o da foglia, perfetti per zuppe e piatti robusti.

  • Cavoli e Crucifere

Cavolfiore (bianco, verde, viola), cavolo cappuccio (rosso e verde), cavolini di bruxelles, broccolo, verza, cavolo nero, cime di rapa.

  • Radicchi e Cicorie

Radicchio (rosso di Treviso, di Chioggia, variegato), cicoria, indivia (belga e riccia), catalogna e puntarelle.

  • Tuberi e Radici

Zucca (la regina dell’autunno), carote, barbabietola rossa, topinambur, patate dolci, sedano rapa.

  • Ortaggi da Foglia

Bietola da costa, spinaci, lattuga, valeriana (o songino), scarola.

  • Altro

Carciofi, finocchi, porri, aglio.

Per approfondimento:

