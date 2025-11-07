Frutta e verdura di stagione a novembre
Con quali delizie possiamo riempire, in questo periodo, la nostra tavola?
“A novembre” diceva una bella canzone, ci troviamo in pieno autunno. Nell’emisfero boreale, l’inizio dell’autunno è convenzionalmente individuato attorno al 23 settembre: al verificarsi dell’equinozio d’autunno.
La fine della stagione corrisponde invece al 20 dicembre, quando avviene il solstizio invernale.
Goethe definiva “l’autunno come una stagione di grande abbondanza e raccoglimento”, collegata all’idea di raccolto e godimento dei frutti. Al tal proposito, con quali delizie possiamo riempire, in questo periodo, la nostra tavola?
La Frutta di novembre
La frutta di questo mese è un concentrato di energia e vitamine, in particolare la Vitamina C degli agrumi che iniziano ad arrivare.
- Agrumi
Arance, mandarini, clementine, mandaranci, cedri, limoni, pompelmi, bergamotto
- Frutta Autunnale
Mele (tutte le varietà), pere, cachi, castagne, melagrana, kiwi, mela cotogna, uva
- Frutta Secca e Dimenticata
Noci, nocciole, mandorle, corbezzolo
La Verdura di novembre
Novembre è il trionfo delle Crucifere (la famiglia dei cavoli) e degli ortaggi da radice o da foglia, perfetti per zuppe e piatti robusti.
- Cavoli e Crucifere
Cavolfiore (bianco, verde, viola), cavolo cappuccio (rosso e verde), cavolini di bruxelles, broccolo, verza, cavolo nero, cime di rapa.
- Radicchi e Cicorie
Radicchio (rosso di Treviso, di Chioggia, variegato), cicoria, indivia (belga e riccia), catalogna e puntarelle.
- Tuberi e Radici
Zucca (la regina dell’autunno), carote, barbabietola rossa, topinambur, patate dolci, sedano rapa.
- Ortaggi da Foglia
Bietola da costa, spinaci, lattuga, valeriana (o songino), scarola.
- Altro
Carciofi, finocchi, porri, aglio.
