Quando faccio sport, penso alla mia pelle?

Fare sport regolarmente è un toccasana: aiuta a mantenere il peso forma, scaccia lo stress e migliora l’umore. Tuttavia, l’attività fisica richiede qualche attenzione in più per la pelle. Sudore, sfregamenti e il rischio di piccole infezioni possono infatti metterla a dura prova se non protetta adeguatamente.

I disturbi più comuni

Acne meccanica: causata dal mix di sudore e occlusione dei pori.

Eritemi solari: frequenti durante l’attività all’aperto, anche nelle stagioni fredde.

Abrasioni e infezioni: dovute allo sfregamento dei tessuti o al contatto con superfici contaminate.

Consigli per proteggere la pelle in allenamento

Detergere il viso prima dello sport. Rimuovere il make-up è fondamentale; il trucco, unito al sudore, ostruisce i pori e favorisce le impurità.

Non dimenticare la protezione solare. Anche in inverno o con il cielo coperto, i raggi UV possono danneggiare la pelle durante le sessioni outdoor.

Scegliere l’abbigliamento tecnico. Indossare capi traspiranti e della giusta misura riduce drasticamente il rischio di irritazioni da sfregamento.

La doccia post-workout. Lavarsi subito dopo l’attività aiuta a eliminare tossine e batteri. Usa detergenti delicati e applica sempre una crema idratante per ripristinare la barriera cutanea.

Mani lontane dal viso. Evita di toccarti durante gli esercizi per non trasferire sporco e batteri direttamente sulla pelle sudata.

Igiene negli spazi comuni. In palestra o in piscina, indossa sempre le ciabatte per prevenire verruche e micosi.

Oltre alla cura esterna, la nutrizione gioca un ruolo chiave nel mantenimento di una pelle sana. La pelle funge da barriera dinamica e richiede un rifornimento costante di micronutrienti per contrastare lo stress ossidativo, un processo accelerato da fattori ambientali (raggi UV, inquinamento) e da un’attività fisica intensa.

1. Carotenoidi. Protezione e Colorito

Il betacarotene (presente in carote, spinaci e zucca) e il licopene (abbondante nei pomodori) agiscono come “filtri solari interni”. Questi antiossidanti si accumulano nel tessuto cutaneo, dove neutralizzano i radicali liberi e proteggono le fibre elastiche, prevenendo il foto-invecchiamento e migliorando la resilienza della pelle.

2. Vitamina C. Il Pilastro del Collagene

La Vitamina C è l’architetto della pelle. È il cofattore essenziale per la sintesi del collagene, la proteina responsabile della struttura e della compattezza cutanea. Oltre a favorire la riparazione dei tessuti, agisce in sinergia con la Vitamina E per rigenerare le difese antiossidanti cellulari. Si trova in alte concentrazioni in peperoni, kiwi, agrumi e broccoli.

3. Omega-3. Idratazione e Anti-infiammazione

Gli acidi grassi Omega-3 (contenuti in pesce grasso, noci e semi di lino) sono fondamentali per mantenere l’integrità della barriera lipidica. Una carenza di questi grassi “buoni” porta a pelle secca e infiammata. Gli Omega-3 aiutano a mantenere la pelle idratata dall’interno e modulano la risposta infiammatoria, riducendo la sensibilità cutanea e l’invecchiamento precoce.

Un’alimentazione varia, ricca di vegetali colorati e grassi polinsaturi, fornisce alla pelle gli strumenti necessari per rigenerarsi e difendersi, garantendo un aspetto sano e luminoso che riflette il benessere interno dell’organismo.

Per approfondimento:

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Huang, T. H., et al. (2018). Cosmetic and Therapeutic Applications of Fish Oil’s Fatty Acids on the Skin. Marine Drugs, 16(8), 256.

Pilkington, S. M., et al. (2011). Omega-3 polyunsaturated fatty acids: photoprotective micronutrients in human skin. Experimental Dermatology, 20(7), 537-543.

Pullar, J. M., et al. (2017). The Roles of Vitamin C in Skin Health. Nutrients, 9(8), 866.

Rizwan, M., et al. (2011). Tomato paste rich in lycopene protects against cutaneous photodamage in humans in vivo. British Journal of Dermatology, 164(1), 154-162.

Schagen, S. K., et al. (2012). Discovering the link between nutrition and skin aging. Dermato-endocrinology, 4(3), 298–307.

Stahl, W., & Sies, H. (2012). Photoprotection by dietary carotenoids. Molecular Nutrition & Food Research, 56(2), 287-295.

https://www.humanitas.it/

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